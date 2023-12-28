Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler paylaşıldı. İşte detaylar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:56
Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı 'Yarın Yokmuş Gibi' setinden ilk kareler
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Merakla beklenen "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı.

Dizinin başrollerini ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor.

Senaryosu Ekin Atalar tarafından 2003 yapımı Theo van Gogh'un yönettiği "Interview" filminden uyarlanan dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosfer sunacak. Çekimleri 9 Aralık'ta başlayan dizi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'ın bir röportaj için bir araya gelmeleri ve bu vesileyle başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor. 


Yarın Yokmuş Gibi dizi Halit Ergenç Tuba Büyüküstün

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