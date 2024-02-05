Prime Video'nun ilk Türk dizisi Düğüm'den ilk fragman!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 22:25

Güncelleme: 05.02.2024 - 22:25

Prime Video'nun 23 Şubat'ta yayınlanacak olan ilk Türk Original dizisi "Düğüm"den ilk fragman geldi. Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay üstlendiği dizi sekiz bölümlük bir polisiye drama.

Hikaye, Neslihan Turan'ın (Bergüzar Korel) kariyeri ve annelik sorumlulukları arasında denge kurma çabasına odaklanıyor. Neslihan Turan, dürüstlük ve doğruluk ilkelerine dayanan bir habercidir. Karakterler arasında, Neslihan'ın eşi olan Vural'ı (Serkan Altunorak) ve cinayet bürosunda görevli komiser Nejat'ı (Caner Cindoruk) da bulabiliriz.

Dizide ayrıca İbrahim Selim'in Neslihan'ın sunduğu programın yapımcısı olarak, Ece Dizdar'ın rakip kanalın televizyoncusu olarak, Itır Esen'in Neslihan'ın asistanı olarak ve Kaan Meriç Sezen'in de Neslihan'ın oğlu Can rolünde yer aldığı bir oyuncu kadrosu bulunmaktadır.

Hikaye, Neslihan'ın "Tek Gerçek" programında yer altı dünyasının karanlık isimlerinden birine meydan okuması ve oğlu Can'ın bir cinayetle suçlanması üzerine şekillenir. Neslihan'ın dürüstlük ve güvenilirlik prensiplerine olan bağlılığı, oğlunun hayatıyla ilgili zor bir karar vermesini gerektirir: Oğlunu canlı yayında mı savunacak yoksa başka bir çözüm mü bulacak?

Prime Video üyeleri, dizinin ilk üç bölümünü aynı gün izleyebilecek ve geri kalan bölümler haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek.