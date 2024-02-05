Demet Evgar yeni dizisi ile ekranlara dönüyor...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 19:50

Güncelleme: 05.02.2024 - 19:50

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar’ın başrolde yer aldığı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi kısa süre sonra Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Sevilen Netflix dizilerinden birinin uyarlaması olan Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin konusu ve kadrosu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi nerede ve ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ekran başındakilere umut olacak.

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Evgar

Buğra Gülsoy

Mehmet Yılmaz Ak

Ecem Özkaya

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Sena Kalıp

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diziden fragman ve afiş yayımlandı fakat yayın tarihi ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi 2023 yılında yayımlanan Kore yapımı Doctor Cha dizisinden uyarlandı.