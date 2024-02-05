Demet Evgar yeni dizisi ile ekranlara dönüyor...
Show TV'nin yeni dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman başlayacağı ve uyarlama olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi nerede ve ne zaman başlayacak?
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar’ın başrolde yer aldığı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi kısa süre sonra Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Sevilen Netflix dizilerinden birinin uyarlaması olan Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin konusu ve kadrosu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi nerede ve ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ekran başındakilere umut olacak.
BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Demet Evgar
Buğra Gülsoy
Mehmet Yılmaz Ak
Ecem Özkaya
Füsun Demirel
Elit Andaç Çam
Demirhan Demircioğlu
Nil Sude Albayrak
Sena Kalıp
Alisa Sezen Sever
Hatice Aslan
BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diziden fragman ve afiş yayımlandı fakat yayın tarihi ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.
BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN DİZİSİ UYARLAMA MI?
Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi 2023 yılında yayımlanan Kore yapımı Doctor Cha dizisinden uyarlandı.
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