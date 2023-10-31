Halk sanatçılara coşkuyla eşlik etti

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:57

Güncelleme: 31.10.2023 - 18:19

Cumhuriyet’in yetiştirdiği bestecilerden; Osman Zeki Üngör, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Nevit Kodallı, Necil Kâzım Akses, Muammer Sun, Cemal Reşit Rey, Ferit Tüzün, Turgay Erdener, Betin Güneş, Selman Ada, Musa Süreyya, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Felix Körling, Faik Canselen, Hakan Ali Toker, İlker Kömürcü’nün bestelediği marşlar ve türkülerin farklı repertuvarlarla seslendirildi.

İDOB VE GÖNÜLLÜ SEYİRCİ KOROSU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası şef İbrahim Yazıcı ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde AKM Opera Salonu’nda, Cumhuriyet’in yetiştirdiği bestecilerin marşları ve türkülerini gönüllü seyircilerle konser öncesi prova yaparak seslendirdi.

İlk bölümde İDOB, solist sanatçıları; Ceren Aydın, Serkan Bodur, Emre Güngör, Elif Tuğba Tekışık ve baş balerin İlke Kodal’a eşlik etti. İkinci yarıda ise, koro şefinin konser öncesi çalıştırdığı gönüllü seyirci korosunun marşlara katılmasıyla tarihi bir konser yaşandı. Burçak Savaşkurt’un metinlerini hazırladığı konserde, anlatımlar Toprak Sergen tarafından gerçekleştirildi.

İDOB’un Süreyya Operası’nda gerçekleşen “Cumhuriyet’in 100.Yılı” konserinde ise, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde solist şancılar; Esra Abacıoğlu Akcan, Gökhan Akyüz, Aslı Ayan, Kenan Dağaşan, Ali Murat Erengül, Otilia İpek, Mithat Karakelle, Yoel Keşap, Burak Kul, Deniz Likos, Özlem Soydan bestecilerimizin eserlerini seslendirdiler.

GALATAPORT’TA DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI

Cumhuriyet’in ilk büyük bestecilerinin Ankara Devlet Konservatuvarında öğrencisi olmuş şeflerden Rengim Gökmen 29 Ekim’de İstanbul’da üç konser yönetti. İlk iki konseri Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 17.00'de şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü yürüttüğü Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) ile verdi. Sahnede 70 kişilik orkestra ve 40 kişilik Vokal Akademi Pop ve Caz Korosu'nun olduğu konserlerde opera sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos da bu özel etkinlikte solist olarak yer aldı.

Rengin Gökmen akşamda Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan’da düzenlediği, Zülfü Livaneli ve opera sanatçıları Zeynep Halvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım’ın solist olduğu “100. Yıl Konseri” nde Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nı yönetti. Bu konser Bağdat Caddesi’nde beş ayrı noktaya kurulan dev ekranlardan canlı yayınlandı.

MALTEPE'NİN GÖRKEMLİ SAHNESİNDE CUMHURİYET ÇINARI

“Cumhuriyetin 100. Yılı” gösterisi için, 150 metre uzunluğunda özel bir sahne tasarlandı. Bu dev sahne için en son teknoloji görüntü, ses, ışık, pyro ve otomasyon ekipmanları kullanıldı. Sahnenin ortasına ise, 16 metre yüksekliğinde ‘Cumhuriyet Çınarı’ kondu. Hazırlanan “100. yıl özel gösterisinde”, usta sanatçı Haluk Bilginer’in seslendirdiği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğunun hikayesini İstanbullularla paylaştı. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandırdı. Yaklaşık 40 dakika süren özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik etti. Türkiye’nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile İtalya’dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Boğaz Köprüsü şeklinde tasarlanan sahnede buluştu. Zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, genç piyanist İlyun Bürkev, Duman, İskender Paydaş ve Orkestrası, Kubat, Edis ve Sıla yaptıkları gösteriler ve verdikleri konserlerle İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. Gösterinin finalini Zeynep Halvaşi, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ile birlikte sahneye çıkan Zülfü Livaneli yaptı.