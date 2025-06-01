Halkın sanatçısı Kazancidis

Babası Ordulu annesi Alanyalı olan Stelios Kazancidis, Yunan popüler müziğinin en önemli bestecisi, şarkıcılarındandı. Yönetmen Yorgos Tsemberopoulos, sanatçının biyografik dramını gerçekçi, duygusal, etkileyici bir anlatımla aktarıyor. Efsanevi müzisyeni ailenin 1923 mübadelesinde Anadolu’dan Yunanistan’a gitmesini, Stelios’un doğumunu, 2. Dünya Savaşı’nda Yunan Direnişi örgütü üyesi olan babasının sağcılar tarafından öldürülmesini, ilk kez sahneye çıkmasını, annesiyle, hayatına giren kadınlarla ilişkisini klasik bir kurguyla, geriye dönüşlerle izliyoruz.

Müziği özgürleştirici bir araç olarak, hayatını da ağır bir iş olarak tanımlayan şarkıcı müzisyen dostlarının haklarını da savundu. Prensiplerine bağlı, ünlenince de alçakgönüllü yaşayan Stelios’ta Melisses grubunun şarkıcısı Christos Mastoras “Bekledim de Gelmedin” şarkısını başarıyla söyler. Öteki rollerde Klelia Renesi, Asimenia Voulioti, Agoritsa Oikonomou var. Halkın umudunu, korkusunu, yaşam mücadelesini anlatan Stelios’un şarkıları hüzünlü, acı doluydu. ‘Bu hayata yabancı olarak geldim, yabancı olarak gideceğim’ sözleri sığınmacı olmanın zorlu sürecini yansıtır. Otuzbeş yaşında ‘artık verecek başka bir şeyim kalmadı, yollar benim evim şarkım acıdır’ sözleriyle hep aidiyet duygusunun özlemini çekti. Manos Hacidakis’in ‘Stelios gibi bir şarkıcı ancak 100 yılda bir çıkar’, Mikis Theodorakis’in ‘Stelios, basit, dürüst, ihanete uğramış insanlar için söyler’ cümleleri Kazancidis’in halkın sanatçısı olduğunu tanımlar.

AİLE DAYANIŞMA DEMEKTİR

Walt Disney’in klasik animasyonu Lilo ve Stiç (2002) 23 yıl sonra canlı aksiyon olarak yeniden çekildi. Yönetmen Dean Fleischer-Camp özgün yapıma sadık kalmayı seçti. Küçük Hawaili kız Lilo ile uzaylı yaratık Stiç’in arkadaşlığı çocuklar kadar yetişkinlerin de beğenisini kazandı. Geleneksel Disney animasyonlarından farklı, prenslerin, prenseslerin, kötü kraliçeler, üvey annelerin olmadığı bu eğlenceli film aile, ebeveynlik, dayanışmanın çok önemli olduğunu bazı aileler mükemmel değildir ama ailede kimse terkedilmez mesajını iletiyor. Ebeveynlerini erken yaşta yitiren Lilo ve abası Nina için yaşam artık bir peri masalı değildir. Çekimler Hawai’de gerçek mekanlarda yapıldı, dijital karakter Stiç dışında gerçek oyuncularla çalışıldı. Adanın olağanüstü doğası, Hula dansları, büyüleyici manzaralar, deniz sörfleri, Elvis Presley’in şarkıları eşliğinde komik, eğlenceli, içten bir öykü izliyoruz. Lilo’da Hawaili Maia Kealoha, Nani’de Sydney Agudong’un performanları çok başarılı Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Jason Scott Lee, Tara Carrere’yle birlikte Stiç’i seslendiren Chris Sanders kadrodalar.

GÖREVİMİZ TEHLİKE'YE VEDA





Gizli ajanı Ethan Hunt 35 yıldır ABD hükümetinin hizmetindedir. gölgelerde yaşayıp karanlıklarda ölen , yaşamları seçimlerine bağlı olan bu ekibi son bir görev beklemektedir. ‘Varlık’ adlı yapay zekâ dünyadaki tüm nükleer tesisleri ele geçirir, dünya artık Varlık’ın gerçekliği içindedir, gerçeği kontrol eden insanlığın yazgısını da kontrol eder. Serinin final bölümü Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’da 63 yaşındaki aksiyon yıldızı Tom Cruise sekiz bölümde olduğu gibi aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan gerçekleştirdi, uçak sahnelerinin kameramanlığını da yaptı. Final bölümünde tüm eski bölümlere, Brian de Palma, John Woo, J.J.Abrams, Brad Bird olmak üzere tüm yönetmenlere gönderme yapılır. 1990’lardan 2000’li yılların politik, ekonomik olaylarını katan serinin son yönetmeni McQuarrie aksiyon-gerilim-komedipolitik türleri harmanlamış. Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’da Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Pam Klementeff, Angela Bassett oynuyor. Aksiyon-gerilim filmlerini sevenler için benzersiz bir seçim.