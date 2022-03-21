Haluk Bilginer ve Tolga Çebi’den düet

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Haluk Bilginer, "Yeteneğine hayran olduğum Tolga'yla çalışmak beni her zaman mutlu etmiştir" diyor.

Tolga Çebi, ise "Şarkı başta enstrümental bir eserdi. Tutunamayanlar dizisi için hazırladığım müziklerde kullanmıştım ve dizide yayımlanmıştı. Lakin baştan beri bu melodinin bir şarkı olmasını istiyordum" diyor.

2002’den bu yana Oyun Atölyesi’nde, birçok oyunda birlikte çalıştığı, özellikle de “7 Şekspir Müzikali”nde söylediği şarkıları yorumlayan Haluk Bilginer’in bu şarkı için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyen Çebi, “Haluk Abi, ricamı kırmadı ve şarkıyı bir düet olarak hazırlamaya karar verdik. Haluk Abi ile çalışmak daima hem zevk hem okul hem de onurdur. Kendisine tüm katkıları için ne kadar teşekkür etsem az. ‘Dalmışım Öyle’ tür olarak albümün diğer şarkılarından farklı da olsa bu tür bana yabancı değil. Yıllardır pek çok sahne-film-dizi müziğinde bu tarzda bestelerim yer almış ve beğenilmişti” diyor.

Şarkının hikâyesini ise şöyle anlatıyor Çebi, “Şarkı bize geçmişi, geçmişten aklımıza yer etmiş küçük lakin olağanüstü güzel imgeleri, hatıraları, yaş almayı, hepimizin bireysel ve toplumsal bıkkınlıklarımızı, kaçma isteğini ama her yere götürdüğümüz kendimizi anlatıyor...

Şarkılarım da benim müzik yaşamım gibi çeşitli müzik türlerinin içine giriyor ve çıkıyor.”