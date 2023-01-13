Haluk Levent'ten hayranlarına müjde

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 00:12

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 00:13

Cumhuriyet'in 100. yılı için yeni bir marş bestelenmesi ve marşı kimin seslendireceği kulislerde hareketliliğe neden olmuştu. Tüm Türkiye Cumhuriyetin 100. yılı için 29 Ekim 2023 tarihine odaklanmışken, müjdeli haber Haluk Levent'ten geldi. Magazin Burada'nın haberine göre Haluk Levent, yeni bir marş için hazırlıklarına başladı.

Kulis bilgilerine göre Cumhuriyetin 100. yılında çıkaracağı marş için Levent, haftanın 3 günü stüdyoya giriyor.

DOĞAÇLAMASI ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent'in Cumhuriyet’in 100. Yıl için doğaçlama bir şekilde söylediği marş beğeni toplamış, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.