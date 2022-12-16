Twitter'daki şüpheli hareketleri fark eden Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: 'Papaz olacağız seninle'
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından kontrolü olmadan beğeniler yapıldığını fark edince Elon Musk'a seslendi. Levent, "Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweetler görüyorum. Papaz olacağız seninle" dedi.
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, canlı yayında tartışmış, o anlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Twitter'da ikilinin kavgasıyla ilgili bir paylaşımı beğendiğini fark eden sanatçı Haluk Levent ise Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a seslendi.
"PAPAZ OLACAĞIZ SENİNLE BU GİDİŞLE"
Hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'a şu sözlerle seslenerek şunları söyledi:
"Sevgili Elon Musk, beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweet'ler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim, yine sildim şimdi. Hadi politik tweet bir yana, 'Seren Serengil. Bircan Bali ile kavga etti' tweet'ini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Papaz olacağız seninle bu gidişle."
"BEĞENİLERE ALDANMAYIN, ELON MUSK BEĞENİYOR"
Paylaşımla da yetinmeyen Haluk Levent, beğenilerin kendisine ait olmadığını göstermek için de bir profiline yazı ekledi.
Levent, "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor. Ben silmekten bıktım Twitter benim yerime beğenmekten bıkmadı" dedi.
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