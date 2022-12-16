Haluk Levent’e dikkat çeken Cem Karaca teklifi
Anadolu Rock Müziği'nin ustalarından Cem Karaca'nın hayatının anlatılacağı film için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürüldüğü iddia edildi.
Sanatçı Cem Karaca’nın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Filmin yapımını, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Rock Müzik Sanatçısı Barış Akarsu’nun hayatının beyaz perdeye aktarıldığı “Barış Akarsu Merhaba” filmini ortaklaşa yapan Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şarkıcı Haluk Levent’e Cem Karaca’nın olgunluk yıllarını canlandırması teklif edildi. Haluk Levent'in yanıtının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
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