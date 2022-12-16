Haluk Levent’e dikkat çeken Cem Karaca teklifi

16 Aralık 2022 Cuma, 19:20

Sanatçı Cem Karaca’nın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Filmin yapımını, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Rock Müzik Sanatçısı Barış Akarsu’nun hayatının beyaz perdeye aktarıldığı “Barış Akarsu Merhaba” filmini ortaklaşa yapan Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şarkıcı Haluk Levent’e Cem Karaca’nın olgunluk yıllarını canlandırması teklif edildi. Haluk Levent'in yanıtının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.