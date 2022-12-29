Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı: 'O gün bugün işte'
Geçmişte EYT'lilere destek mitingine katılan Haluk Levent "EYT'li dostlar Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' O gün bugün işte" diye mesaj paylaştı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamada, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını söylemişti. Yapılan düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için üç sene önce Ankara'da düzenlenen destek mitingine katılan Haluk Levent, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün duyurusunu yaptığı EYT yasasının ardından bir paylaşımda bulundu.
EYT'lilere verdikleri sözü hatırlatan Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz."
EYT li dostlar!— Haluk Levent (@haluklevent) December 28, 2022
Ankarada size desteğe gelmiştim.
Ne demiştiniz?
“ ilk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız”
O gün bugün işte??
Ahbap derneğine öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz ???? pic.twitter.com/kow6pJ9i0q
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