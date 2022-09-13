Hamaç Höyük kazısında Helenistik döneme ait bronz sikke bulundu

13 Eylül 2022 Salı, 14:00

İslahiye ilçesi Ağalarobası Mahallesi Karasu Nehri kıyısındaki Hamaç Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen 2'nci sezon kazı çalışmalarında, Helenistik döneme ait Hermes'in barışı simgeleyen asası 'kerykeion' ve aynı zamanda bölgedeki hekimliği de anlatan bronz sikke bulundu.

Kazı çalışmalarına başkanlık eden, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, bölgenin özellikle klasik dönemlerde stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Helenistik döneme ait bronz sikkenin bulunmasının kendileri için sürpriz olmadığını kaydeden Prof. Dr. Engin, ''İslahiye Nikopolis çok önemli bir kent merkezi, çevrede bildiğimiz küçük boyutlu antik yerleşimler, bu bölgenin önemine işaret etmektedir. Hamaç Höyük'ün bulunduğu bereketli coğrafya 'Kuzey Levant Koridoru' olarak adlandırılan ve insanlık tarihinde önemli kültürlere ve uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan, bölgeler arasında geçişin sağlandığı çok önemli bir kavşaktır.

Tahta Köprü Barajı su rezervuar alanından kısmen etkilenecek olan Hamaç Höyük'teki kurtarma kazılarının temel amacı, bölgenin zengin arkeolojik geçmişine ışık tutacak bilgilere ulaşmaktır. Bölge hakkındaki bilgilerimiz oldukça eski olan az sayıdaki kazı çalışmasına dayanmaktadır.

Helenistik dışında Geç ve Orta Demir Çağı tabakaları da oldukça güçlüdür ve başta çanak-çömlek, pişmiş topraktan ve taştan dokuma ağırlıkları, damga mühürler, çeşitli süs eşyaları, öğütme taşları, metal alet ve silahlar bölgenin kültür zenginliğine işaret etmektedir. Helenistik tabakada bugün ele geçmiş olan önemli buluntulardan biri de bir bronz sikkedir. Bunu bulmuş olmak bizim için sürpriz olmadı" diye konuştu.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Müze Müdürlüğü birlikteliğinde Bakanlığımızın izinleriyle yürütülen Hamaç Höyük'te 2'nci sezon kazımızda 15 farklı alanda çalışmalar devam ediyor. Orta Çağ'dan başlayan, Orta Demir Çağ tabakasına kadar inildi. Güzel bir kerykeion bronz sikkesi bulundu. Sikkede, kerykeionu anlatan yani Hermesin barışı simgeleyen asası, aynı zamanda da bölgedeki hekimlik simgesini de anlatması nedeniyle bizim için önemli bir bulgudur" dedi.