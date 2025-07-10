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Harbiye Açık Hava Konserleri ekim ayına kadar devam edecek

Harbiye Açık Hava Konserleri ekim ayına kadar devam edecek

10.07.2025 00:02:00
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AA
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Harbiye Açık Hava Konserleri ekim ayına kadar devam edecek

"Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri" Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzik tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

Paribu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri", sevilen isimleri Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ağırlıyor.

Konser sergisi kapsamında ağustos ayı boyunca Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Yaşar'ın da aralarında olduğu birçok isim müzikseverlerle buluşacak.

Açılışı Berkay konseriyle yapılan konser serisi, yazın başından bu yana Simge, Emre Aydın ve Levent Yüksel'i ağırladı.

Ağustos ayında da 25 Ağustos'ta Yaşar, 26-27 Ağustos'ta Grammy adayı ve ABD çıkışlı Khruangbin grubu, 28 Ağustos'ta Yıldız Tilbe, 29 Ağustos'ta Derya Bedavacı, 30 Ağustos'ta Sıla ve 31 Ağustos'ta Hakan Altun konser verecek.

Konser takviminde ekim ayına kadar Yaşar, Yıldız Tilbe, Derya Bedavacı, Sıla, Hakan Altun ve Gökhan Türkmen hayranlarıyla bir araya gelecek.

"Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri" biletleri, Biletix ve Bubilet üzerinden satın alınabiliyor.

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