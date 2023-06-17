Harf’ten ve Nota’dan “Yaşasın Cumhuriyet”

Cumhuriyetin 100. Yılını ‘Cumhuriyet’in ilk yılı’ adlı kitap ve sergi ile ilgi kutlayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) bugün Loca salonunda düzenlediği ikinci etkinliğinde İstanbulluları dönemin müziğiyle buluşturuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:24
Harf’ten ve Nota’dan “Yaşasın Cumhuriyet”
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Cumhuriyetin 100. Yılını ‘Cumhuriyet’in ilk yılı’ adlı kitap ve sergi ile ilgi kutlayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) 17 Haziran’da saat 17.00'da Loca salonunda düzenlediği ikinci etkinliğinde İstanbulluları dönemin müziğiyle buluşturuyor.

Nurinisa Eroğlu’nun hazırlayıp sunduğu Harf’ten ve Nota’dan “Yaşasın Cumhuriyet” dinletisinde Türk Müziği sanatçıları: Güzin Değişmez(solist), Birol Yayla(tambur), Lütfiye Özer(kemençe), Taner Sayacıoğlu(kanun), Volkan Ertem(çello) ve Ferruh Yarkın(ritim) yer alıyor.

Programda kitabın içerdiği repertuvarın yanı sıra Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'un dinlediği eserleri yorumlayacaklar. Ücretli olan etkinliğin biletleri Biletix’te.


Yaşasın Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyetin 100. yılı

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