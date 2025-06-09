Harry Potter dizinde yeni oyuncu: Sihir Bakanı Cornelius Fudge'a kimin hayat vereceği belli oldu!

HBO imzalı yeni “Harry Potter” dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 2026 yılında izleyiciyle buluşması planlanan yapımda oyuncu kadrosu büyük ölçüde netlik kazandı.

ÇOCUK OYUNCULAR BELLİ OLDU

Dizide Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger karakterlerini canlandıracak çocuk oyuncular geniş çaplı seçmeler sonucunda belirlendi. Buna göre başrollerde Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) yer alacak.





Her sezon bir kitabın işleneceği ve dizinin toplamda 10 yılı aşkın süreceği duyurulmuştu.

Bu uzun soluklu projede, orijinal seride Robert Hardy’nin hayat verdiği Sihir Bakanı Cornelius Fudge rolünü bu kez Tony ve Olivier ödüllü oyuncu Bertie Carvel üstlenecek.





EFSANE ROLLERİN YENİ OYUNCULARI

Dizide, daha önce Richard Harris ve Michael Gambon tarafından canlandırılan Albus Dumbledore karakterine John Lithgow hayat verecek. Severus Snape rolünde Paapa Essiedu, Minerva McGonagall’da Janet McTeer, Rubeus Hagrid’de ise Nick Frost izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Luke Thallon Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse ise Argus Filch karakterlerine hayat verecek.

J.K. ROWLING DE YAPIM EKİBİNDE

Serinin yaratıcısı J.K. Rowling de dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alıyor. Merakla beklenen yapımın 2026 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.