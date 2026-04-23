Hastaneye kaldırılmıştı: Müjdat Gezen, Gırgıriye krizinin ardından koltukları tek tek test etti!

Başrollerini Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen’in paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali', geçtiğimiz akşam yaşanan gerginliğin ardından yeniden perde açtı. İzleyicilerin sahneyi göremediği gerekçesiyle plastik sandalyeleri havaya kaldırması üzerine oyunu durduran ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gezen, ayağının tozuyla salona geldi.





Usta gazeteci Uğur Dündar ile birlikte salonu gezen Gezen, en arka koltuklara tek tek oturarak görüş açısını test etti. Organizatörler tarafından kaldırılan plastik sandalyelerin yerine, görüş açısını iyileştiren kırmızı koltuklar yerleştirildi.

"BEN BU İŞİN PATRONU DEĞİL, OYUNCUSUYUM"

Gezen, yaşanan organizasyon skandalına karşı duruşunu şu sözlerle özetledi:

"Organizatör arkadaşlar düzayak bir salon kiralamışlar; arkadakiler göremiyor. Ben bu işin oyuncusuyum, yazarıyım, yönetmeniyim. Seyirci para verip göremiyorsa haklıdır. Tiyatro böyle olmaz. Ön sıraya kolsuz plastik sandalyeler konmuş; böyle bir şey olamaz."

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Yaşadığı stres nedeniyle hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi:



"Sağlığım çok iyi değil ama düzelir. Sahneye çıkıp oynayacağız."



İzleyici odaklı bir tiyatro anlayışını savunan Gezen, olası bir yeni şikâyet durumunda muhatabın sanatçılar değil, organizatörler olması gerektiğini vurguladı.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

Krizin ardından organizasyon ekibinin, bilet alan seyircilere paralarını iade ettiği ve dileyenlerin oyunu bedelsiz izleyebileceği öğrenildi. Gezen, "Bana ne ister bedava olsun ister paralı... Beş kişi bile şikâyet etse, o beş kişi de insan değil mi?" diyerek sanatçı sorumluluğunun altını çizdi.