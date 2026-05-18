Hatay'da 'Nuri Ulusu Kitaplığı' hizmete açıldı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanecisi olarak görev yapan Nuri Ulusu’nun adını yaşatmak amacıyla oluşturulan kitaplığın açılışında konuşan Başkan Elmasoğlu, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında TFF eski başkanı olan Mustafa Kemal Ulusu da katılımcılarla bir araya gelerek babası Nuri Ulusu’nun, Atatürk’e dair bilinmeyen anılarını paylaştı. Söyleşi bölümünde Atatürk dönemine ilişkin dikkat çeken hatıralar anlatılırken, vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Ökkeş Elmasoğlu konuşmasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanecisi olan babası Nuri Ulusu’nun hiç bilinmeyen, çok özel anılarını bizlerle paylaşan Sayın Mustafa Kemal Ulusu’yu ağırladık. Atatürk’ü daha yakından tanımak ve tarihe ışık tutacak bu eşsiz sohbetin bir parçası olduk. Atatürk Parkı’mız artık daha güzel" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından davetliler açılışı yapılan Nuri Ulusu Kitaplığı’nı gezerek incelemelerde bulundu. Kitaplığın, özellikle gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasına ve Atatürk’e ilişkin tarihsel kaynaklara erişimine katkı sunması hedefleniyor.