Hatıra-Hafıza sergisi 3 Kasım’da açılıyor

31.10.2025 15:52:00
Cumhuriyet/Ankara
Feyza Gürleşen tarafından hazırlanan Hatıra-Hafıza sergisi, 3 Kasım saat 17.00’de açılıyor.

Feyza Gürleşen tarafından hazırlanan Hatıra-Hafıza sergisi, 3 Kasım saat 17.00’de açılıyor. Ankara İsmail Altınok Sanat Merkezi’nde görücüye çıkacak serginin açılışında, Eleonora Atalay da müzik dinletisi sunacak. Haftasonları haricinde 28 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak sergi, 14.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. Sergi, Hafıza ve Hatıra kavramları özelinde, kişisel hafızadan kolektif  belleğe, bireysel deneyimden evrensel-etik sorumluluğa uzanan bir mesafede, geçmiş ve günceli temsil eden iki yapı üzerine inşaa ediliyor. Gazze işgalini içeren sosyal “hatırlama-hatırlatma” mekanı olarak tasarlanan hafıza alanı, güncel toplumsal belleği, (Filistin odasını) temsil etmekte, Hatıra alanı  ise, bireyin içsel arşivine açılan sessiz bir pencere olarak, uzak geçmişe dair  kişisel belleğin seçilmiş anlarından oluşuyor. 

