‘Hatırla’ müzikal belgeseli, 27 Ekim’de sahnelenecek

Pınar Ayhan’ın üçüncü müzikal belgeseli “Hatırla”, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Ankara Meb Şura Salonu’nda sahnelenmeye hazırlanıyor. Dijital platformlar üzerinden biletleri satışa çıkarılan tiyatro oyununun içeriğine ilişkin yapılan bilgilendirme yazısında, “Cumhuriyet’in ilk genç nesli, yani kurtuluşun ve kuruluşun tanıkları, koşar adım aydınlanma yoluna girmişlerdi. Çullara sarılmış mermilerle yan yana yatan, çığlıklarıyla uykuları delen; zaferin değerini en çok şehit analarından, babalarından öğrenen nesildi onlar. Çok çalışacak, çok üreteceklerdi. Peki, Cumhuriyet’e doğan yepyeni çocuklar ne yapacaktı? “Hatırla”, yüz yıllık bir yolculuğu sahneye taşıyor. Afife Jale’den Şerife Bacı’ya, Tunalı Hilmi’den Mehmet Akif’e, Mahmut Sadi Irmak’tan Rauf İnan’a; İstanbul’dan İnebolu’ya, Çifteler’den Konya’ya, Irak’tan Ankara’ya uzanan hikâyeler…” ifadelerine yer verildi.