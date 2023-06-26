"Havada İz Bırakanlar, Sabiha Gökçen" sergisi açıldı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:51

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:51

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında, araştırmacı yazar Mustafa Kılıç’ın konferans ve ardından küratörlüğünü üstlendiği sergi açılışı, gazetemizin Ankara Temsilciliği'ndeki Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde büyük ilgi topladı.

Konferansta, dünyanın ilk kadın savaş pilotu, Türk kadınını dünyaya tanıtan Sabiha Gökçen’in başarı dolu kariyerinin yanı sıra Türk Tayyare Cemiyeti ve sonrasında adı Türk Hava Kurumu (THK) olan Türk havacılığının ilk sivil organizasyonunun görseller eşliğinde kronolojik olarak anlatıldı. Konferansın son bölümü de katılımcılar ile interaktif soru cevap şeklinde geçti.

Sergi bölümünde ise yine Mustafa Kılıç arşiv-koleksiyonundan Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in havacılık faaliyetleri ve Rusya’da aldığı eğitimlere ait görsellerin paylaşımına ağırlık verilirken, Türk Hava Kurumu (THK) tarihine ait fotoğraflar, belgeler ve objeler sergilendi.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNE ADINI YAZDIRAN

Konferans ve sergi açılışından oluşan etkinlik kapsamında, havacılıkla ilgili kitaplarını da imzalayan Araştırmacı Yazar Mustafa Kılıç, yaptığı açıklamada “Havada İz Bırakanlar: Sabiha Gökçen temalı konferans ve sergimizin ana temasını Atatürk’ün manevi kızı-Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından–dünya havacılık tarihine adını yazdıran ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in yanı sıra neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt sayılacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulmasını istediği Türk sivil havacılığının ilk organizasyonu olan Türk Tayyare Cemiyeti oluşturdu. 16 Şubat 1925 tarihinde kurulan, sonrasında 1935 yılında adı Türk Hava Kurumu olarak değiştirilen sivil toplum örgütünü tanıtmak ve sevdirmek ana amaç edinildi.

Konferans ve sergiler dizisinin diğer illerde de yapılması planlandığından, gidilecek illerde sembol olmuş havacılarımız havada iz bırakanlar adı altında anılacak.” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde Havada İz Bırakanlar: Sabiha Gökçen temalı belge, fotoğraf ve objelerden oluşan sergi, 07 Temmuz 2023 tarihlerine kadar gezilebilir.