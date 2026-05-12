'Hayaller Özgürlük İster' filmi toplumsal hassasiyet nedeniyle festivallerden çekildi

Kamuoyunda tartışmalara neden olan “Hayaller Özgürlük İster” adlı kısa filmin yapım ekibi, son dönemde yaşanan toplumsal trajediler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, filmin senaryosunun 2018 yılında kaleme alındığı ve çekimlerinin Nisan 2024’te İstanbul’da tamamlandığı belirtilerek, yapımın tamamen bir kurmaca olduğunun altı çizildi.

BİREYSEL ÖZGÜRLÜK TEMALI BİR ANLATI

Yönetmenliğini Uluç Orhan Durmaçalış’ın üstlendiği film, yapımcıların ifadesine göre şiddeti özendiren bir yapıdan ziyade, bireyin kendini ifade etme hakkını ve hayallerini gerçekleştirme sürecini odağına alıyor. Bazı sahnelerin Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırılarıyla ilişkilendirilmesinin büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu durumun filmin özgün bağlamı dışında bir yorum olduğu vurgulandı.





SANATIN BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Yapılan duyuruda, sanatın toplumsal ruh halini hissetme gücüne sahip olduğu ve bağımsız bir ifade alanı teşkil ettiği hatırlatıldı. Eserin kurmaca niteliğine dikkat çekilse de yaşanan acı olaylara karşı duyulan hassasiyet nedeniyle somut bir adım atıldı.





FESTİVALLERDEN ÇEKİLME KARARI

Filmin, başta 5. TAYF Kısa Film Festivali olmak üzere, Türkiye genelindeki tüm gösterim ve yarışmalardan çekildiği bildirildi. Açıklama, okul saldırılarında yaşamını yitirenlere yönelik taziye ve sanatın kendi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine dair çağrıyla son buldu.