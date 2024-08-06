Hayatı sahneye taşınıyor: Demet Evgar ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale'yı canlandıracak

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:57

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:57

İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin hayatını konu alan "Afife" oyununun provaları başladı. Oyun, 14 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirecek. Demet Evgar, Afife Jale'yi canlandıracak.

Oyun, Serdar Biliş'in yönetmenliğinde sahneye konuluyor ve senaryosu Selin Cankı Ceylan tarafından kaleme alındı. Oyuncu kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba ve Ekremcan Arslandağ gibi isimler yer alıyor.

Oyunun 14 Eylül'de gerçekleştirilecek prömiyerinin biletleri, satışa çıkar çıkmaz tükendi. "Afife" oyunu, 15 Eylül ile 20-21 Ekim tarihlerinde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak. Bu önemli yapım, Afife Jale'nin hayatını ve tiyatro dünyasındaki mücadelesini sahneye taşıyarak izleyicilere ilham verecek.