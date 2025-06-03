Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

SQUID GAME- 3. SEZONU Dizinin 3. ve son sezonu 27 Haziran 2025'te yayımlanması planlanıyor.



MERCY FOR NONE Eski bir gangster, çetesiyle bağlarını kopardıktan sonra kardeşinin ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için geri döner ve amansız bir intikam yolculuğuna çıkar.

ANIELA Aniela, kocası tarafından terk edilen bir kadının hikayesini konu ediyor. Varşovalı zengin bir kadın, kocası tarafından terk edilip, parasız kalınca hayatta kalmak için elinde kalan tek silahı kullanmak zorunda kalır; keskin zekası.

YARI TATLI 2 Güçlü çift Jaci ve JP, bebek markası için yeni bir iş teklifi alınca kendilerini inişli çıkışlı bir durumda bulurlar.