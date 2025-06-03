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Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...
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Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

3.06.2025 22:34:00
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Haber Merkezi
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Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

Haziran ayında Netflix kütüphanesine yepyeni içerikler eklenecek. Sevilen dizilerin yeni sezonları, sürükleyici filmler ve çok daha fazlası... İşte bu ay Netflix kütüphanesine eklenecek dizi ve filmler!

Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

SQUID GAME- 3. SEZONU

Dizinin 3. ve son sezonu 27 Haziran 2025'te yayımlanması planlanıyor. 

Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

MERCY FOR NONE

Eski bir gangster, çetesiyle bağlarını kopardıktan sonra kardeşinin ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için geri döner ve amansız bir intikam yolculuğuna çıkar.
Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

ANIELA

Aniela, kocası tarafından terk edilen bir kadının hikayesini konu ediyor. Varşovalı zengin bir kadın, kocası tarafından terk edilip, parasız kalınca hayatta kalmak için elinde kalan tek silahı kullanmak zorunda kalır; keskin zekası.
Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

YARI TATLI 2

Güçlü çift Jaci ve JP, bebek markası için yeni bir iş teklifi alınca kendilerini inişli çıkışlı bir durumda bulurlar.
Haziran'da Netflix: Squid Game, Mercy For None, Aniela ve daha fazlası...

SON DAMLA

Kötü bir gün, çalışkan bir bekar anneyi kırılma noktasına ve şok edici bir umutsuzluk eylemine iter.
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