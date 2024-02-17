HBO Max'in yeni bombası 'The Sympathizer': Downey Jr. 4 farklı karakteri canlandırıyor!

HBO Max'ın merakla beklenen dizisi The Sympathizer'den ikinci fragman geldi. Dizide yer alan Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği birbirinden farklı dört karakter gözler önüne serildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 23:18
HBO Max'in yeni bombası 'The Sympathizer': Downey Jr. 4 farklı karakteri canlandırıyor!
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Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı "The Sympathizer" adlı dizi, fragmanıyla merak uyandırmış durumda. Dizi, Viet Thanh Nguyen'in aynı adlı Pulitzer ödüllü romanından uyarlandı ve Vietnam Savaşı sonrası dönemin karmaşık tarihini ele alıyor. Dizinin dikkat çeken kısımlarından biri Robert Downey Jr.'ın 4 farklı karaktere hayat veriyor olması.

Dizide, yarı Fransız, yarı Vietnamlı Hoa Xuande'nin zorlukları ve Los Angeles'ta bir mülteci olarak casusluk günleri konu ediliyor.

Dizinin fragmanı, Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı CIA casus şefi karakteri ve Hoa Xuande'nin çelişkili sadakatleri etrafında dönüyor. Dizi, türler ve tonlar arasında geçiş yaparak trajik ve hiciv dolu bir hikayeyi izleyiciye sunmayı hedefliyor.

Hoa Xuande'nin karakteri, aşık olduğu Sandra Oh ve Downey'nin canlandırdığı CIA casus şefi tarafından gözlemleniyor.

Dizi, HBO Max tarafından yayımlanacak ve Park Chan-wook'un yönetmenlik yaptığı bir A24 yapımı olarak dikkat çekiyor. "The Sympathizer", nisan ayında izleyiciyle buluşacak ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla ve ilginç konusuyla beklentileri yükseltiyor.


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