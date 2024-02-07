Benedict Cumberbatch'li 'Eric' dizisine ilk bakış!

Benedict Cumberbatch'in başrolde yer aldığı duygusal gerilim filmi Eric'ten ilk fotoğraf paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:51
Benedict Cumberbatch'li 'Eric' dizisine ilk bakış!
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Netflix'in yeni dizisi "Eric"ten ilk fotoğraf yayımlandı. Dizide, Benedict Cumberbatch, Amerika'nın en büyük çocuk programı Good Day Sunshine'da çalışan bir kukla yapımcısı olan Sullivan'ı canlandırıyor. Sullivan'ın hayatı, oğlu Edgar'ın kaybolmasıyla karmaşık bir hal alır. Edgar'ın nerede olduğunu öğrenmek için çıktığı çaresiz arayış, Sullivan'ın dengesiz davranışlar sergilemesine ve madde bağımlılığına sürüklenmesine neden olur. 1980'lerin New York'unda geçen dizi duygusal bir gerilim sunuyor.

Gaby Hoffman'un da rol aldığı dizi, Edgar'ın kaybolduğu sabah okula giderken odasında bıraktığı mavi canavar kuklası çizimleri üzerinden ilerliyor. Sullivan, oğlunu bulmanın anahtarının kuklayı televizyona çıkarmak olduğuna inanıyor.

Dizide yer alan isimler arasında Ivan Morris Howe, Dan Fogler, McKinley Belcher III ve Clarke Peters bulunuyor. Henüz Eric için bir vizyon tarihi açıklanmış değil...



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