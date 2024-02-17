'Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film'den yeni dizi geliyor: 'Şapkacı Kadınlar'
'Kızılcık Şerbeti' ve 'Kızıl Goncalar' dizilerinin yapım şirketi Gold Film’in yeni sezon projesi belli oldu.
'Kızılcık Şerbeti' ve 'Kızıl Goncalar' dizilerinin yapım şirketi Gold Film’in yeni sezon için hazırladığı yeni projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Şirket, 1920’li yıllarda geçen 'Şapkacı Kadınlar' adlı dönem dizisiyle bir kadın hikayesini ekrana taşımayı planlıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İzmir’in Kurtuluş yıllarında bir köylü kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Necati Şahin yazacak.
Göz Atın
Hülya Gezer’in yönetmen koltuğuna oturacağı proje eylül sezonunda ekrana gelecek.
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