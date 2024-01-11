Hedef farkındalık

Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 03:47

Restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı Heritage İstanbul, bu yıl sekizinci kez İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

Türkiye, kültürel miras zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Ancak genel olarak bakıldığında bu konuda yeterli bilinç seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığı tartışılır. Heritage İstanbul tam da bu konuda hedeflere sahip bir fuar. Sadece sektörün uzmanlarının değil, halkın da katılım sağlaması için çeşitli söyleşi, panel, atölye gibi etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuar, kültürel miras bilincinin artırılması ve bu mirasın korunmasını kendisine sosyal misyon edinen TG EXPO tarafından organize ediliyor.

Sekizinci yılında Heritage İstanbul, İtalya (ülke pavilyonu), Almanya, Avusturya, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Azerbaycan ve İran olmak üzere farklı ülkelerden katılımcılara ev sahipliği yapacak.

Fuarla paralel olarak yapılacak konferansların konuşmacıları arasında UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi ve Ürdün Prensesi Dana Firas, heykeltıraş Edoardo Tresoldi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Onursal Profesörü Marc-André Renold yer alıyor. Fuarın yanı sıra 27 konferans paneli, 26 miras sohbeti ve 11 atölye etkinliği de ziyaretçiler ile buluşacak.

HALK DA KATILSIN DİYE...

Fuarın detaylarını konuşmak üzere 9 Ocak’ta bir basın buluşması düzenlendi. Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, burada yaptığı konuşmada Heritage İstanbul’un bir fuar olmanın çok ötesinde bir platform ve kültür mirasına uluslararası çapta köprü vazifesi gören bir organizasyon olduğunu belirtti.

Akan, sözlerine şöyle devam etti: “Heritage İstanbul, ülkemizin tek uluslararası restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuarı ve konferanslarıdır.

Amacımız kültürlerarası bir bağ kurmak, kültür mirası konusunda çözüm, sonuç arayan tarafları bir araya getirmek, panel ve konferans serimizle yeni ufuklar açmak; atölye çalışmaları ile de daha geniş kitlelere ulaşmak...

Fuarı, mimarlar-iç mimarlar, tasarımcılar, akademisyenler, sanat tarihçileri, kamu ve özel müze yöneticileri, arkeologlar, kütüphaneciler, öğrenciler ve kamudan karar alıcılar ziyaret ediyor. Biz fuarı bir sektör fuarı olmaktan çıkartıp halkın da gelip gezeceği, panellere katılacağı bir alana dönüştürmek için çalışıyor, bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.”

150’YE YAKIN ŞİRKET

Basın buluşmasında söz alan TG EXPO Genel Müdürü Cem Şenel: “Fuarımızda şu anda 150’ye yakın katılımcı şirket var. Bunların yüzde 75’ini Türkiye, yüzde 25’ini ise yurtdışındaki paydaşlar oluşturuyor. Dünya kültür mirasına en önemli katkıyı yapan coğrafyada bulunan ülkemiz için bu fuarın özel bir yeri var” ifadelerini kullandı.