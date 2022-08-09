Hedefteki Adam filminin konusu nedir? Hedefteki Adam filminin oyuncuları kimlerdir? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?

09 Ağustos 2022 Salı, 17:14

Bill Granger ve Michael Finch tarafından senaritliği yapılan Hedefteki Adam filmi, casusluk, aksiyon ve gerilim türünde bir filmdir. Doğu Avrupa'da geçen film, yaşlanmış bir CIA ajanının yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerinde Pierce Brosnan ve Luke Bracey gibi oyuncuların yer aldığı Hedefteki Adam filmine ait tüm ayrıntılar...

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux, çok özel bir görev için tekrardan çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya kalacaktır. Devereaux yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasında kalacaktır.

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hedefteki Adam filminin oyuncu kadrosunda;

Pierce Brosnan

Olga Kurylenko

Luke Bracey

Olga Kurylenko

Bill Smitrovich

Amila Terzimehic

Lazar Ristovski yer alıyor.

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefteki Adam filmi Sırbistan ve Karadağ'da çekildi.