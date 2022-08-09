Hedefteki Adam filminin konusu nedir? Hedefteki Adam filminin oyuncuları kimlerdir? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?
Roger Donaldson yönettiği Hedefteki Adam filmi, sık sık erkanlarda karşımıza gelmektedir. 2014 yapımı ve 1 saat 48 dakika olan Hedefteki Adam filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Hedefteki Adam filminin konusu nedir? Hedefteki Adam filminin oyuncuları kimlerdir? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?
Bill Granger ve Michael Finch tarafından senaritliği yapılan Hedefteki Adam filmi, casusluk, aksiyon ve gerilim türünde bir filmdir. Doğu Avrupa'da geçen film, yaşlanmış bir CIA ajanının yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerinde Pierce Brosnan ve Luke Bracey gibi oyuncuların yer aldığı Hedefteki Adam filmine ait tüm ayrıntılar...
HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux, çok özel bir görev için tekrardan çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya kalacaktır. Devereaux yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasında kalacaktır.
HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Hedefteki Adam filminin oyuncu kadrosunda;
Pierce Brosnan
Olga Kurylenko
Luke Bracey
Olga Kurylenko
Bill Smitrovich
Amila Terzimehic
Lazar Ristovski yer alıyor.
HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hedefteki Adam filmi Sırbistan ve Karadağ'da çekildi.
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