Her izleyene 'Kadına şiddete hayır!' dedirtecek gerçek bir hikaye: 'Serçenin gözyaşı'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 20:20

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 20:23

Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu'nun, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği, hikayesini ise gazeteci Ali Eyüboğlu'nun kaleme aldığı 'Serçenin Gözyaşları' izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan filmin senaryosunu 'Altın Kalem' ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

UĞUR GÜNEŞ, GAZİ KARAKTERİYLE BEYAZPERDEDE

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerinin buluştuğu filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

Uğur Güneş’in ‘Gazi’ karakteriyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soybaş, Arzu Cabar, Evren Erler, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

YEŞİM SALKIM AVUKAT, TAMER KARADAĞLI HAKİM ROLÜNDE

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan çarpıcı senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek, kadına şiddeti ele alan bugüne kadar çekilen en büyük prodüksiyon olan “Serçenin Gözyaşı”nda, ünlü sanatçı Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor.

Filme, Tamer Karadağlı hakim rolüyle, gazeteci ve televizyoncu Özlem Gürses de sunucu olarak konuk oluyor.

MÜZİKLER DUAYEN BİR İSME EMANET: MAZLUM ÇİMEN

Günümüzde de örneklerine sıkça rastlanan, gerçek yaşam hikayesinden uyarlanan senaryosuyla izleyenlerin karşısına çıkacak filmde, kadına şiddet, ön yargılar ve dedikodularla hayalleri yıkılan, yuvaları dağılan ailelerin yaşadıkları drama da ışık tutuluyor.

Çanakkale ve İstanbul’daki mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasından usta, duayen bir isme Mazlum Çimen’e emanet. Eserleri, film ve dizi müzikleriyle birçok ödül kazanan Çimen’in müzikleri, “Serçenin Gözyaşı”nda hüzün rüzgarları estirecek.

Film, müzikleriyle de çok konuşulacak.

SERÇENİN GÖZYAŞI’NDA KADINLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ

Sinema sektöründeki kadınlardan, mağdur kadınları anlatan ve onlara mücadele gücü aşılayan "Serçenin Gözyaşı" filminin yönetmen koltuğunda yine ödüllü bir isim Aysun Akyüz Mehdiabbas oturuyor.

Yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu, kadın oyuncular, kamera arkasında yer alan onlarca kadın çalışanın birlikte güç birliği oluşturduğu film, sinemada kadına şiddeti konu alan en önemli eserlerden biri olarak Türk sinema tarihine geçecek.

Psikolojik danışmanlığını Uzman Psikolog Yelda Başaran’ın üstlendiği “Serçenin Gözyaşı”, sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerini buluşturan bir yapım da olarak dikkat çekecek.

VİZYON TARİHİ ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden iki gün sonra 10 Mart’ta gösterime girecek film, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Serçenin Gözyaşı"nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliğindeki yapım, aynı zamanda çok zor günlerle sınanan büyük ve güçlü bir aşk hikâyesine de odaklanıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Emine, kocası Mesut tarafından dövülen, tecavüz edilen bir kadındır. Yine şiddete uğradığı bir gün kocasından kaçarken yakalanır ve mücadele sırasında kocasının silahı ateşlenir. Mesut, ölmez ama durumu kritiktir.

Çoğunlukla mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ünlü avukat Ayten Çetiner, Emine'nin davasını alır. Ayten, annesi Nilüfer tarafından kurulan ‘Ses Sizsiniz Derneği'ni uluslararası platforma taşımış, büyük başarılara imza atmıştır. Annesini kanser nedeniyle kaybetmiştir.

Büyük bir tesadüf eseri Emine, Ayten'in annesi ile aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir.

KÜNYE

Yapımcı: Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu

Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu Yönetmen: Aysun Akyüz Mehdiabbas

Aysun Akyüz Mehdiabbas Hikaye: Ali Eyüboğlu

Ali Eyüboğlu Senaryo: Şengül Boybaş

Şengül Boybaş Müzikler: Mazlum Çimen

KADRODA KİMLER VAR?

Uğur Güneş (Gazi), Ezgi Şenler (Nilüfer), Yeşim Salkım (Ayten), Soydan Soybaş (Geco), Tamer Karadağlı (Hakim), Özlem Gürses (Sunucu), Arzu Cabar (Sultan), Sedef Şahin (Emine), Evren Erler (Şevki), Kubilay Penbeklioğlu (Muhtar Hilmi), Bilge Şen Ündüz (Fatma Ana), Yağızkan Dikmen (Hakan), Ahmet Sarsılmaz (Sabahattin), Özgür Çağlayan İncesu (Deli Selim), Burcu Yüce (Hatice), Nilay Çömlekçi (Meryem), Gülsüm Sayar (Vildan), İbrahim Çavdar (Osman), Gökberk Bayındır (Kadir), Fatih Altınışık (Ekrem), Yağmur (Ceren Bulman), Burcu Baki (Ayşe), Sefa Demir (Halil), Mehmet Güler (Hamdi), Ergin Deveci (Hüso), Sefa Şenel (İso), Erberk Sezer (Ali), Erol Sertel (Mesut), Şükrü Çetin (Burhan), Muharrem Fındıcak (Yakup), İsa-Musa Kadan (Galip/Talip) ikiz kardeşler, Neslihan Rayman (Tavukçu Hayriye).