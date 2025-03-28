‘Her yer tiyatro, her yer direniş’

27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Oyuncular Sendikası tarafından Kadıköy’de sloganlarla kutlandı.

‘Her yer tiyatro, her yer direniş’
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Orhun Atmış
Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Oyuncular Sendikası tarafından dün Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda düzenlenen Dünya Tiyatro Günü kutlamaları hem tiyatro ve sanata yönelik taleplere hem de adalet sloganlarına sahne oldu. Sendika üyesi oyuncuların bazıları tarafından parkta performanslar sahnelendi, şarkılar söylendi. Oyunculara parka gelen veya oradan geçen yurttaşların desteği büyük oldu. Her sene yapılan kutlamalar, genellikle tiyatroya ve sanata yönelik taleplerin dile getirildiği toplantılara dönüşürdü. Bu yıl da tiyatro yasası gündeme getirildi. Tiyatro ve sanattan alınan vergilerin azaltılması talep edildi, “Yakarsa tiyatroyu vergiler yakar” pankartı açıldı, “Vergisiz tiyatro, vergisiz sanat” sloganları atıldı. Oyuncuların özel olarak yaptığı şarkı seslendirildi. 

PROTESTOLARA DESTEK

Ancak bu yılki toplanışın asıl gündemi tüm Türkiye’yi sarsan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve onu izleyen sokak eylemleriydi. Duman’dan “Kufi”, Athena’dan “Ben Böyleyim” şarkıları desteğe gelen yurttaşlarla birlikte söylendi. Ardından sanatçılar ve halk hep bir ağızdan “Her yer tiyatro, her yer direniş”, “İsyan, direniş, tiyatro” sloganları atarak Bahariye Caddesi’nde yürüyüş yaptılar.


Etiketler: #Tiyatro #27 Mart Dünya Tiyatro Günü

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