Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:12

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:12

Felsefe dünyasının ünlü isimleri, akademisyenleri ve felsefeye ilgi duyan herkesi bir araya getiren Herakleitos Felsefe Günleri’nin 4.’sü 22 Kasım'da başlıyor. Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği ve 24 Kasım'a kadar devam edecek olan felsefe günlerinin bu yıl da onur konuğu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi olacak.

“Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz” sözü ile değişimin kaçınılmaz olduğu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğu düşüncesi ile çağının ötesinde birçok düşünürü etkileyen Herakleitos adına 4. kez düzenlenecek olan felsefe günlerinde “Antikçağ’dan Günümüze Etik ve Siyaset” temasıyla yapılacak. Açılış oturumunda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı yer alacak.

Felsefe günleri kapsamında 24 Kasım Pazar günü 11.00- 16.30 saatleri arasında Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Çocuklarla Felsefe” etkinliği düzenlenecek.