Hermann Karl Hesse, 1877 yılında bugün dünyaya geldi

09 Ağustos 2022 Salı, 16:16

20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Hesse, ilk şiirini yirmi beş yaşında yazmıştır. 1904'te serbest yazarlığa başlamış olup romanları, öyküleri, denemeleri, şiirleri, politik makaleleri ve kültür alanındaki eleştirel yazılarıyla tüm dünyada 100 milyonu aşkın okura ulaşmıştır. Kendini kanıtlama, kendi olma, yazarın kendini yansıtması, bireyin kendini aşması gibi temaları içeren Bozkırkurdu, Siddharta, Peter Camenzind, Demian, Narziss ve Goldmund, Çarklar Arasında ve Boncuk Oyunu romanları yazarın en tanınan edebi eserleridir.

1946'da Nobel Edebiyat Ödülü olmak üzere 1954’te de bilim ve sanat alanında Pour le Mérite Ödülü’nü almıştır.

Hesse, 9 Ağustos 1962’de İsviçre’de yaşamını yitirdi.

ESERLERİ

* 1904 Peter Camenzind

* 1906 Çarklar Arasında

* 1910 Gertrud

* 1912 – 1913 Rosshalde

* 1915 Knulp

* 1919 Demian

* 1922 Siddharta

* 1927 Bozkırkurdu

* 1930 Narziss und Goldmund

* 1932 Doğu Yolculuğu

* 1943 Boncuk Oyunu

* İlk Gençlik Yıllarım

* Klingsor’un Son Yazı

* Öldürmeyeceksin!

* Şeftali Ağacı

* Kaplıcada Bir Konuk Nürnberg Yolculuğu

* İnanç Da Sevgi De Aklın Yolunu İzlemez

* Gençlik Güzel Şey

* Bir Büyücünün Çocukluğu

* Küçük Dünyalar

* Hermann Lauscher

* Masallar

* Seçilmiş Şiirler 1896-1962