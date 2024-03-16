Heyecanla beklenen Jurassic City filminin kadrosunda sürpriz bir isim var...
Gareth Edwards imzalı filmin kadrosu şekillenmeye başladı. Jurassic City filminin vizyon tarihi ve başrol oyuncusunun kim olacağı gibi ayrıntılar şekillenmeye başladı.
Ünlü yönetmen Gareth Edwards'ın heyecanla beklenen filmi "Jurassic City" için oyuncu kadrosu şekilleniyor. Prodüksiyonun 2025 yazında vizyona girmesi planlanan film için Universal Studios, büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor. Senaryo neredeyse tamamlandı ve prodüksiyonun 31 Temmuz'da başlaması bekleniyor.
Heyecan verici projede başrol için Scarlett Johansson'a Jurassic City'de teklif yapıldı. Gareth Edwards'ın yöneteceği bu film, hayranların merakla beklediği bir yapım olacak.
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