Açıklama geldi: Haluk Levent'in hayatı film olacak mı?
Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in hayatının film olacağı iddiasının ardından Levent’ten bir açıklama geldi.
Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in hayatının film olacağı iddia edilmişti.
Ünlü şarkıcı söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Levent paylaşımında şunları ifade etti:
“Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit”
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- İstanbul’da son durum ne?
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- Çocukluk ve gençlik...
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü!
- 'Murat Kurum'un yüzüne söyledim...'