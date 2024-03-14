Açıklama geldi: Haluk Levent'in hayatı film olacak mı?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:43

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:44

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in hayatının film olacağı iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Levent paylaşımında şunları ifade etti:

“Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit”