Açıklama geldi: Haluk Levent'in hayatı film olacak mı?

Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in hayatının film olacağı iddiasının ardından Levent’ten bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:43
Açıklama geldi: Haluk Levent'in hayatı film olacak mı?
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Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in hayatının film olacağı iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Levent paylaşımında şunları ifade etti: 

“Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit”


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