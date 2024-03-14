'Kuru Otlar Üstüne' filminde telif ihlali

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı ve sanatçı Ferhat Göçer, kendisine ait "Son Aşkım" isimli şarkısının filmde Ceylan tarafından izinsiz şekilde kullandığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:13
'Kuru Otlar Üstüne' filminde telif ihlali
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Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a "en iyi kadın oyuncu" ödülünü kazandıran, sinamalarda kendi rekorunu kırarak 341 bin 884 kişiye ulaşan ve 38 milyon hasılat elde ettiği filmi "Kuru Otlar Üstüne"de telif ihlali yaptığı ortaya çıktı.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı ve sanatçı Ferhat Göçer, kendisine ait "Son Aşkım" isimli şarkısının filmde Ceylan tarafından izinsiz şekilde kullandığını belirtti. Göçer, "Nuri Bilge Ceylan, çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi... Onun üzerine izledim ve gördüm... Bu arada filmi de çok beğendim... Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele" diye konuştu.


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