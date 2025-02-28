Hidayet Karakuş CHP İzmir’in konuğu oldu
CHP İzmir İl binasında yazar, şair ve emekli öğretmen Hidayet Karakuş’un katılımıyla kitap söyleşisi yapıldı.
CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği kitap söyleşilerinin konuğu 79. Yunus Nadi Roman Ödülü'nün sahibi yazar, şair ve emekli öğretmen Hidayet Karakuş oldu. İl binasında yapılan söyleşide Karakuş, etkinlikte okurlarıyla buluşarak son kitabı "Bana Bir Resmini Yolla"yı tanıttı.
Söyleşi sırasında Karakuş, kitabında yer alan olayları çocukluk yıllarında yaşadığını belirterek "Kitabımda yazdığım olayları çocukluk yıllarımda yaşadım. 1940’lar ve 1950’leri anlatmak istedim" dedi. Okurlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Karakuş, romanının yazım sürecini ve döneminin sosyal yapısını da paylaştı.
Etiketler: #Hidayet Karakuş #CHP İzmir İl Başkanlığı
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