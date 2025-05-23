'Hiromita: Kalbin Çağrısına Yolculuk' ArtContact İstanbul’da



Türk-Tayvan kökenli çağdaş sanatçı ANQI’nin, "Hiromita: Kalbin Çağrısına Yolculuk"un İstanbul edisyonu, Dr. Çağatay Olgun’un küratörlüğünde, Hiromita Project ve Tilki Sanat işbirliğiyle 5. ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu.

ANQI, Hiromita: Kalbin Çağrısına Yolculuk adlı enstalasyonunda, İstanbul’a özgü renklerle şekillendirdiği "İçsel Ev" ve "Dilek Nehri" gibi etkileşimli unsurlarla izleyicilerin kişisel isteklerimi fiziksel bir forma dönüştürmelerine olanak sağlıyor. Dilek Nehri, İstanbul'da Dilek Denizi'ne dönüşüyor ve katılımcıların hedef ve niyetlerini görselleştiren seçtikleri kumaşları ağlara bağlayarak kolektif hafızaya dönüştürmelerine olanak tanıyor. Eserin kalbinde, İstanbul Boğazı’nı simgeleyen geçit ve balıkçı ağı biçiminde tasarlanan unsurlar yer alıyor. Bu unsurlar, her katılımcının kendi yolculuğunu yaratmasına olanak tanırken, aynı zamanda İstanbul’un çok katmanlı kimliğini keşfetmelerini sağlıyor.