Hirschhauser, Toprak filmi ile 39. ödülünü aldı

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

Toprak filmi, 39. ödülünü, 6. kez düzenlenen “Imagine This Women’s International Film Festival (ITWIFF) kapsamında 160 film arasından 30 ülkenin “Kadın Film Yapımcıları” ile “16 Senaryo” projesi arasında yarışarak, Türkiye’nin genç kadın yönetmeni olarak ilk uzun metraj filmi “Toprak” ile “en iyi yabancı film ödülü”ne layık bulundu.

Sevgi Hirschhauser, İzmir, Buca’da 7. Uluslararası Balkan Film Festivali kapsamında Toprak filminin ilk prömiyerini gerçekleştirdiği için altıncısı Brooklyn’de düzenlenen “Imagine This Women’s International Film Festival”e (ITWIFF) katılamamıştı. Orada birlikte olduğumuzda prömiyeri ile ilgili duygularını şöyle aktarmıştı: “Türkiye’de olmak, ilk prömiyerimi gerçekleştirmek beni ve ekibimi son derece mutlu etti. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Filmimiz aynı zamanda Amerika’da da yarışmakta, çifte heyecanlıyım. Buca’da, uluslararası ekipler, sinemada kıdemli isimlerle birlikte olmak, tarif edilemez. Hele bağımsız film konusunda Türk halkının ilgisi, Toprak filmim hakkında, her karede kendine göre bakış ve değerlendirmeleri, çok kıymetli oldu, beni şaşırttı. Beni ve ekibimi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Ülkemde olmak, emeklerimi sinemaseverlerle paylaşmak benim için son derece kıymetli.”

Sevgi Hirschhauser, katılamadığı festivalde, “en iyi yabancı film” dalında 30 ülkenin yapımlarını geçip birinci olarak bir ödül daha kazandı.