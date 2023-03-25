‘Hisseli Harikalar’ depremzedeler için
Samsun Devlet Opera ve Balesi 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Samsun’da konuk edilen depremzedelere moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla özel bir temsil yaptı.
Sahnelenen “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalini depremzede vatandaşlar izledi. Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği temsil sonrasında depremzedeler müzikali çok beğendiklerini ve keyifli bir akşam geçirdiklerini ifade ettiler.
Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen’in kaleme aldığı “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, 219 yılında besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe tarafından senfonik orkestraya uyarlanmış ve Şahan Gürkan’ın rejisiyle sahneye koyulmuştu.
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