‘Hisseli Harikalar’ depremzedeler için

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Sahnelenen “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalini depremzede vatandaşlar izledi. Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği temsil sonrasında depremzedeler müzikali çok beğendiklerini ve keyifli bir akşam geçirdiklerini ifade ettiler.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen’in kaleme aldığı “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, 219 yılında besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe tarafından senfonik orkestraya uyarlanmış ve Şahan Gürkan’ın rejisiyle sahneye koyulmuştu.