Hollywood'un romantik komedisi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Hollywood sinemasının romantik komedisi "Singin' in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Hollywood sinemasının önemli müzikali "Singin' in the Rain", Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye taşınıyor.

Bestesi Nacio Herb Brown ve Arthur Freed'e, sözleri Betty Comden ve Adolph Green'e ait eserin müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe, koro şefliğini de Maria Chekriekchieva üstleniyor.

Başkemancılığını Didem Tepe'nin yapacağı eserin koreografisi Yunus Emre Örgüt, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Tayfun Çebi, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'deki Türkiye prömiyerinin ardından 22 Haziran Pazar günü 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

Eserin konusu özetle şöyle:

"Hollywood'un sessiz filmlerden sesli filmlere geçiş yaptığı 1920'lerin sonunda yaşanan köklü değişimi ve bu değişim esnasında gelişen aşk hikayesini anlatan eserde şarkıcılık, dansçılık ve dublörlük geçmişi olan popüler sessiz film yıldızı, birlikte çalışmak zorunda olduğu ve yüzeysel bulduğu stüdyonun reklam amacıyla sürdürdüğü sahte aşka kendini inandırmış aktrise zar zor katlanmaktadır."