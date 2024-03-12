Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 42. kez düzenlediği Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali 13 Mart Çarşamba günü başlıyor. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne kadar sürecek festivalde yerel ve ulusal tiyatro gruplarının yanı sıra Almanya, Yunanistan, Lübnan ve Sırbistan’dan gelen tiyatro grupları da İzmirlilerle buluşacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:42
Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022’den itibaren “Hülya-Özdemir Nutku” adıyla düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali (42.Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri)  13- 27 Mart tarihleri arasında yapılacak. Festivalde her sene olduğu gibi çocuk oyunları, yerel oyunlar ve ulusal oyunların yanı sıra Almanya, Yunanistan, Lübnan ve Sırbistan’dan gelecek tiyatro ekipleriyle uluslararası oyunlar da birçok ilçede İzmirlilerle buluşacak.

AÇILIŞ OYUNU SIRBİSTAN’DAN

Festival, 13 Mart Çarşamba akşamı Sırbistan’ın Novi Pazar Bölge Tiyatrosu’nun İZBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde saat 20.30’da sahneleyeceği Hasan Erkek tarafından yazılan “Eşik’’ isimli oyun ile başlayacak. Almanya’dan MUT! Theater, Lübnan’dan Theatre İn Progress, Yunanistan’dan Sebun Quartet grupları ise festivalin ilerleyen günlerinde İzmir sahnelerinde birbirinden değerli oyunlarıyla yer alacak.

“PRİPYAT” İSİMLİ OYUN PRÖMİYERİNİ FESTİVALDE YAPACAK

Geçen yıllarda da olduğu gibi bu yıl da bir oyunun ilk gösterimi yine bu festivalde yapılacak. 18 Mart Pazartesi günü  saat 20.30’da yerel tiyatro ekiplerinden 10 ART Mekan, “Pripyat” isimli oyunuyla İzmir Sanat’ta seyirciyle ilk kez buluşacak.

YEREL ON İKİ TİYATRO GÖSTERİMİ

İstanbul’dan, Eskişehir’den ve Hatay’dan birbirinden değerli on iki tiyatro ekibi biri prömiyer oyunu olmak üzere 6’sı yetişkin, 6’sı çocuk olmak üzere on iki oyunla festivale renk katacak.


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