Hüsnü Mahalli’den ‘Ortadoğu’da Büyük Tiyatro’

01 Haziran 2022 Çarşamba, 00:02

BÖLGESEL SORUNLARIN PANORAMASI

Gazeteci ve yazar Hüsnü Mahalli, Siyasal İslam’ın Çöküşü alt başlığıyla Ortadoğu’da Büyük Tiyatro adıyla Destek Yayınları tarafından yayımlanan yeni kitabında, 10 yıldır çözülemeyen bölgesel sorunların panoraması üzerinden aslında gelecekte neler yapılması gerektiğine ilişkin öneriler sunuyor.

Suriye’nin bu coğrafyadaki önemini her fırsatta vurgulayan yazar, burada oynanan oyunları, maddi desteklerini “Batı”dan aldıkları artık herkesçe bilinen terör örgütlerini, kendi toprakları yararına değil de Batı’nın maşası olarak görev yapan petrol zengini şeyhleri ve diktatörleri birbir ortaya koyduğu kitabında, bu coğrafyayı bir bütün olarak görmemiz gerektiğini de tekrar anımsatıyor.

Hüsnü Mahalli’nin, “Bu kitap, coğrafyamızda yaşanan acıları hatırlamak ve toplumsal belleğimizi tazelemek için yazıldı” sözlerinin de işaret ettiği gibi, kitabı okurken yaşananlara yeni bir gözle bakmakla kalmayıp, yaşananların ülkemizdeki yansımalarını ve böyle giderse yaşanabilecekleri de bütün çıplaklığıyla görüyorsunuz.

Kendi içimizde yaşandığını düşündüğümüz sorunların aslında dış politikayla ve bölgemizde yaşananlarla nasıl bağlantılı olduğunu anlayıp buradan çıkışın yolları üzerine de kafa yormaya başlıyorsunuz.

ARAP BAHARI’NDA AKP!

Açıklayıcı ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış kitapta “Suriye’de Dünden Bugüne Değişen Satranç Tahtası” ve “Arap Baharı”nda AKP” bölümleri gibi ilgili çekici bölümler var.

Ayrıca “Baskıya Girerken” başlıklı bölüm de coğrafyamızda aslında her şeyin nasıl değişken olduğunu gösteriyor. Üstelik burada maddeler halinde yazılmış olan son gelişmelerin tümü ülkemizi de yakından ilgilendiriyor.

Ankara’nın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geldiği son noktayı anlayabilmemiz için adeta almanak görevi gören ve arka kapağında kitabının arka kapağında yazdığı gibi, “Coğrafya Kader, Ortadoğu ise kederdir” cümlesiyle de zihinleri vuran Ortadoğu’da Büyük Tiyatro, Hüsnü Mahalli’nin yetkin kaleminden bölgede son on yıldır akan kanda ve yaşanan acılarda payı olanları da toplumsal hafızamıza kazımamızı sağlayan sağlam bir inceleme.