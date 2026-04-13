İBB Gençlik Orkestrası ilk konserini Artİstanbul Feshane’de verdi: Müzede senfoni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’ye bağlı İBB Orkestrası tarafından ilk kez bir gençlik orkestrası kuruldu. İBB İstanbul Gençlik Orkestrası ilk konserini, önceki akşam Artİstanbul Feshane’de şef Orhan Şallıel yönetiminde verdi.

Konser öncesinde İBB Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan ve şef Orhan Şallıel basın toplantısı düzenledi.

‘BİR DAHAKİ KONSERDE...’

Toplantıda konuşan Aslan, “İstanbul’da çok yetenekli, enstrümanları çok iyi çalan şu an burada bulunan çocuklarımız gibi birçok gencimiz ve çocuğumuz var. Biz, onların herhangi bir orkestraya eşlik etme, herhangi bir orkestrada kariyer yapabilme, herhangi bir orkestrayla yurtdışına gidebilme veya bu icra programının içinde olabilme hayallerini doğurmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi. Aslan, “Biz onlar için çeşitli imkânlar, fırsatlar yaratacağız ve gençlerimizin ileride bu ülkenin en önemli müzisyenleri olmasını sağlayan bir taraftan vicdanlı, duygusu olan, gerçekten ülkesi için bir şeyler yapmak isteyen insanlar olarak da yetişebilmeleri için tüm kadromuzla elimizden geleni yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle noktaladı: “Bir dahaki konserde tutuklu belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu benim yanımda olursa çok güzel olur.”

‘DÜNYA VİZYONU’

Şef Orhan Şallıel ise her şeyin bir hayalden doğduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Biz burada sistemin dışına çıkıp bu gençlere nasıl dünya vizyonunu sağlayabiliriz diye düşündük. Onlar da farkına vardılar ilk haftalardan ve canla başla çalıştılar. Bir yandan okullarındaki eğitimleri de sürüyor. Bu orkestrada biz, ‘Türk gençleri, İstanbul’un gençleri, nasıl konservatuvar eğitmeni olabilir, nasıl müzik eğitmenleri olabilir? Onlara hocalarıyla da diyalog kurdurarak nasıl yardım edebiliriz? Nasıl vizyon geliştirebiliriz? hep bunu düşündük. Bunun amacı ile yola çıktık” dedi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Basın toplantısından sonra İBB Gençlik Orkestrası, şef Orhan Şallıel yönetiminde; Artİstanbul Feshane’nin dokuzuncu sergisi olan “Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları” sergisinin büyülü ortamında konser verdi. Orkestraya keman sanatçısı Chingiz Osmanov eşlik etti. Mozart, Ravel, Paganini ve Mendelssohn’un eserleri; Giovanni Bellini’den Tevfik Fikret’e, Abdülmecit Efendi’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar 187 sanatçının 627 yapıtının gölgesinde, geçmişten geleceğe hoş bir esinti bıraktı.