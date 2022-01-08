İBB Şehir Tiyatroları Esenyurt’ta
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunuyla Esenyurt seyircisinin karşısına çıkıyor.
İstanbul’un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunuyla Esenyurt seyircisinin karşısına çıkıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, 11 Ocak Salı günü 20.00’de Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.
Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunların biletleri, hafta içi mesai saatleri içerisinde Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezi’nden, 0212 699 64 36 No’lu telefondan ulaşılarak temin edilebilir.
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