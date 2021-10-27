İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta
İBB Şehir Tiyatroları, bu hafta seyirci karşısına 10 oyunla çıkıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ekim ayının son haftasında 10 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
“Tatlı Kaçık” 27-30 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. “Çın Sabahta” 27-30 Ekim tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. “Veba”, 27-30 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde perde açacak. “Hayat Der Gülümserim” 27-30 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek. “Geçit” 27-30 Ekim tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde izlenecek. “Hastalık Hastası” 28-30 Ekim tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde olacak. “İfigenya”, 27-30 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde izlenecek. “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, 27-30 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de sahnelenecek. Bir diğer yeni oyun “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık”, 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de ilk kez seyirciyle buluşacak. “Melek” ise 29, 30 Ekim tarihlerinde İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sahnesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde.
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