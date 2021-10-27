İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta

İBB Şehir Tiyatroları, bu hafta seyirci karşısına 10 oyunla çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00
İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ekim ayının son haftasında 10 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

“Tatlı Kaçık” 27-30 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. “Çın Sabahta” 27-30 Ekim tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. “Veba”, 27-30 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde perde açacak. “Hayat Der Gülümserim” 27-30 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek. “Geçit” 27-30 Ekim tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde izlenecek. “Hastalık Hastası” 28-30 Ekim tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde olacak. “İfigenya”, 27-30 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde izlenecek. “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, 27-30 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de sahnelenecek. Bir diğer yeni oyun “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık”, 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de ilk kez seyirciyle buluşacak. “Melek” ise 29, 30 Ekim tarihlerinde İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sahnesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde.


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