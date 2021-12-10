İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta
Yeni haftada Shakespeare, Moliere, Albert Camus, Herman Melville, Tuncer Cücenoğlu gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 15-19 Aralık tarihleri arasında 18 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Yeni haftada Shakespeare, Moliere, Albert Camus, Herman Melville, Tuncer Cücenoğlu gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle buluşacak.
“12. Gece” oyunu 15-18 Aralık tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. “Veba”, 15-18 Aralık tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde oynanacak. “Moby Dick”, 15-18 Aralık tarihleri arasında Kâğıthane Sadabad Sahnesi’nde perde açacak. “Matruşka”, 15-18 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde olacak. “Geçit,” 16-18 Aralık tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde, “Çın Sabahta” 17- 18 Aralık tarihlerinde Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde, 15-18 Aralık tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de, “Zehir”, 15-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, 5-18 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, “Hayat Der Gülümserim”, 15-18 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 15-18 Aralık tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde sahnelenecek.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- Kaçak yurtta başı kesilen öğrenci toprağa verildi
- TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
- Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- AKP ilk kez ikinci parti!
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?
- Ceren Damar'ın babasına tehdit: Bitmedi daha
- Metropoll'ün beklenen anketi açıklandı