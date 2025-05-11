İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği festival ‘Gelecek, Peki Nasıl?’a odaklanıyor: İstanbul’da ‘Genç Günler’ zamanı

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Önceki akşam Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan açılış töreninin ilk etkinliği, şef Masis Aram Gözbek’in yönetimindeki Boğaziçi Gençlik Korosu konseri oldu. Orkestra, Ahmed Adnan Saygun’dan Muammer Sun’a, Cenan Akın’dan Jaakko Mäntyjärvi’ye uzanan seçkin bir repertuvarla sanatseverlerin karşısına çıktı.

‘UFUKTA NE VAR?’

Konser başlamadan söz alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatrosu olarak gelecek hakkında bir pencere açmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ufukta ne var? Bizi ne bekliyor? Tabii ki biz tiyatro olarak sanatsal anlamda ne kazanacağız, ne kaybedeceğiz? Hangi alan bizim olacak? Nasıl ayrılacak bu alanlar? Bütün bunları masaya yatırıp söyleşilerle sizlerle birlikte bir pencere açıp bu konuyu irdelemeye karar verdik. Benim sizden bir ricam var. Bu pencereye bakmaya sizi ben davet ediyorum. Sizler de bu pencereden bakmayan hiç tiyatroyla ilgisi olmayan, sanatla hiç alakadar olmayan 10 tane arkadaşınızı buraya davet edin ve bu kar topu etkisiyle büyüsün. Programda 20 konser-vatuvar, 28 tiyatro kulübü ve tiyatromuzun gençlerinin oluşturduğu Genç Günler ekipleri, 5 ayrı ekip 5 ayrı oyunla seyirciyle buluşacak. Harika bir gençlik festivali olsun.”

Festivalin açılış konseri Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Müdürü Vedat Kara, genel sanat yönetmeni yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak, Tankut Yıldız, Özgür Dereli, müdür yardımcısı Berna Beyazkılınç ve sanatçılar Emin And, Figen Meral Orhonsay’ın da aralarında olduğu yoğun katılımla yapıldı.

53 EKİP 68 FARKLI OYUN

Genç Günler kapsamında bu yıl 20 konservatuvar oyunu, 28 üniversite tiyatro kulübü oyunu, 5 iç yapım oyunu seyirciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları oyunlarından Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı, Hakan Örge’nin yönettiği “Bir Adam Yaratmak”, Dennis Kelly’nin yazdığı, Ogeday Erkut’un yönettiği “Öksüzler”, Fırat Devecioğlu’nun yazdığı Ayşe Günyüz Demirci’nin yönettiği “Lazarus”, Yağmur Topçu’nun yazdığı, Ahmet Kahvecioğlu’nun yönettiği “Gölge” ve Samuel Beckett’in yazdığı, Selçuk Yüksel’in yönettiği “Krapp’ın Son Bandı” oyunu izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Genç Günler kapsamında Hayko Cepkin, Giray Altınok, Cem Say ve Özlem Özdemir’in katılacakları söyleşilerin yanı sıra yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk, fiziksel tiyatro, yaratıcılık, beden, hareket gibi güncel konularda farklı eğitmenlerle atölyelerde düzenlenecek. Konuklar kariyerleriyle ilgili gençlerin ilgisini çekecek konulara değinecek, sorularına cevap verecek. Oyunların ve atölyelerin ücretsiz davetiyeleri Şehir Tiyatroları’nın internet sitesinden ve mobil uygulamadan alınabilecek.

‘GENÇLİK TİYATROSU’ BELGESELİ

Türkiye’de toplumcu çağdaş tiyatronun temellerini atarak Türk tiyatrosunun ilk defa Avrupa’ya açılmasını sağlayan, usta tiyatrocular yetiştiren, Türkiye’nin ilk üniversite tiyatrosunun hikâyesini ve Türkiye üzerindeki etkilerini anlatan “Gençlik Tiyatrosu” belgesel gösterimi de Genç Günler kamsamında tiyatroseverlere sunulacak. Gösterim, 17 Mayıs saat 19.00’da Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde yapılacak.