Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:38

Güncelleme: 29.09.2024 - 15:38

Fotoğraf sanatının ustalarından biri olan İbrahim Demirel, “İbrahim Demirel’in Tanıklığında Siyah-Beyaz Kareler” sergisiyle Türkiye’nin 1980 öncesi manzaralarını yeniden gözler önüne seriyor. 3-29 Ekim 2024 tarihleri arasında, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Abidin Dino, Andrey Karlov ve Füreya Koral sergi salonlarında sanatseverlerle buluşacak olan serginin açılışı, 3 Ekim’de saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Sergi, Demirel’in 1965 yılından itibaren Anadolu’nun farklı köşelerinde çektiği fotoğraflardan bir seçki sunuyor. Bu kareler, sadece görsel bir belge niteliği taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal yapısını, köy yaşamını ve insan manzaralarını derin bir belgesel anlayışla yansıtıyor. Demirel’in çerçevelediği bu sahneler, Türkiye fotoğraf sanatı için artık klasik kabul edilen kareler arasında yer alıyor.

Sergi ve kataloğu Ali Cengizkan ve Fahri Özdemir tarafından yapılırken, Ahmet Telli’nin metinleri sergiyi daha da zenginleştiriyor. Erhan Karaesmen, Demirel’in sanatını “inanılmaz bir alçakgönüllülük” olarak nitelendirirken, Önder Şenyapılı ise “coşkulu, sıcak ve sevgi dolu kareler” diyerek Demirel’in samimi yaklaşımını vurguluyor.Demirel’in siyah-beyaz fotoğraflarında, Anadolu insanının doğayla olan bağı, alın teri ve üretim çabaları, toplumsal yaşamın karmaşasıyla iç içe geçiyor. Ümit Sarıaslan, Demirel’in eserlerini “dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen eller” olarak tanımlarken, Jülide Demirel, “Coşkulu, sıcak, sevgi doludur İbrahim Demirel’in kareleri” diyor Sargut Şölçün ise bu fotoğraflarda insanın doğayla olan ilişkisinin, tarihe tanıklık eden bir belge niteliğinde olduğunu belirtiyor.





Anadolu’nun derinliklerinden gelen bu fotoğraf sergisi, Türkiye’nin geçmişine, insanlarına ve kültürüne dair önemli bir görsel arşiv niteliği taşıyor.