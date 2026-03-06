İbrahim Tığ’dan üç yeni kitap

Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ, üç yeni kitabıyla okur karşısına çıktı. Devrek ve bölge tarihine ışık tutacak, 1868-1871 yılları arasında Devrek’in Adatepe Köyünde kadınların başlattığı isyanı tarihi belgeleriyle ortaya koyan İbrahim Tığ bu olayı “Devrek Tarihi Yazıları ve Adatepe Kadınlar İsyanı” adlı kitabıyla okura sundu. Devrek’in Adatepe Köyünde yaşanan bu olay, tarihte Osmanlı’ya karşı 3. Kadın isyanı olma özelliğini taşıyor. İbrahim Tığ’ın, “Perişah” ve Toprak” adlı şiir kitapları da Medakitap Yayınları arasından çıkarak kitapçı raflarında yerini aldı. 2025 Mersin Rehber Aydın Şiir Ödülünü kazanan “Perişah” ve “Toprak” adlı kitapları 80’er sayfadan oluşuyor.