İbrahim Tığ’ın şiirleri Rusça’ya çevrildi

Rus şair-yazar Natalia Polyakova'nın Genel Yayın Yönetmenliğinde 11 yıldır uluslararası çapta Ruşça yayın yapan ‘Лиterraтура (Literratura)’ dergisinin son sayısında gazeteci, yazar ve şair İbrahim Tığ’ın "Nilgün", "Son Ver", "Sabaha Doğru", "Giden Gitti", "Hasbahçe" ve "Karartma Gecesi" adlı 6 şiiri, Rus şair ve yazar Lilia Gazizova'nın Rusça çevirisiyle yer aldı. Derginin Çeviri Bölümü Editörü Valentina Chepiga, İbrahim Tığ'ın şiirleri hakkında yaptığı değerlendirmede, “İbrahim Tığ, Türk şair, gazeteci ve yayıncıdır. İbrahim Tığ’ın şiirsel dünyası, aşkın ve kaybın, yalnızlığın ve hafızanın akışkan bir müzikal dilde birleştiği, iç itirafın, acının ve çıplak kırılganlığın gergin bir alanıdır. İmgeleri hareketli ve metaforiktir: beden bir şehrin ölçeğine yükseltilir, sabah aranan kurtuluşa dönüşür, kelimeler mermiler gibi ağırlaşır. Gündelik ve kutsal olan aynı duygusal frekansta var olur. İlk kez Rusçaya çevrilmiştir” ifadelerini kullandı. İbrahim Tığ ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Beni ve şiirlerimi Rus edebiyatseverlerle buluşturan Rusya'nın en önemli şair ve yazarlarından Lilia Gazizova başta olmak üzere, Лиterraтура (Literratura) dergisi emekçilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İBRAHİM TIĞ KİMDİR?

İbrahim Tığ, 1970 yılında Zonguldak Devrek’in Bakırcılar Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Devrek'te, Yükseköğrenimini Dicle Üniversitesi'nde “mimar” olarak tamamladı. 1986 yılında başladığı yazın yaşamında şiirleri; Kıyı, Karşı, Gerçek Sanat, Aykırı Sanat, Milliyet Sanat, İnsancıl, Tay, Tan (Yugoslavya), Ortam (KKTC), Türkstar (Almanya), Diogen (ABD), AZAHAR Revista Poetica (İspanya), Yazı (Azerbaycan), XaAk cy3u” (Halk Sözü-Özbekistan), Neuma (Romanya), Лиterraтура (Rusya), Ünlem, Damar, Eski Edebiyat, Biçem, Şehir, Sözcükler, Varlık, Yaklaşım, Lacivert, Evrensel, Berfin Bahar, Keşke, Yeni E, Sadece Şiir, KE, Sarmal Çevrim, Akatalpa, Edebiyatist, Mavi Yeşil vb. sanat edebiyat dergilerinde yayınlandı. Şiirleri; Azerbaycan, Özbekistan, İngilizce, Rumence, İspanyolca, Rusça ve Fars dillerine çevrildi. 2000’e Doğru Dergisi, Cumhuriyet ve Aydınlık (günlük) gazeteleri ile Anadolu Ajansı’nda muhabirlik yaptı. 1994 yılında Devrek'te, Günlük Bölge Haber Gazetesi'ni kurdu, sahipliğini yaptı ve yazarlığını yapıyor. Günlük Anayurt gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) Türkiye Merkezi Denetleme Kurulu Üyesi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi. Devrek’te, Aralık 2004 den itibaren de Şehir Edebiyat Dergisini çıkarıyor. (174. sayıya ulaştı)