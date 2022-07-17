İbrahim Yıldırım’dan ‘Kuşevi’nin Efendisi’
İbrahim Yıldırım’ın yeni romanı Kuşevi’nin Efendisi (Kırmızı Kedi Yayınevi), yazdıkları ve yaşamı bir muammaya evrilen Asaf Cemil; Asaf Cemil’in yaşamının ve metninin peşinde bir yazar Yusuf Bünyamin ve onun bu macerasında konuya dahil olan Bedrettin Melek, Belkıs hatta İbrahim Yıldırım’ın da yer aldığı çok sesli bir roman.
Fotoğraf: VEDAT ARIK
Bir insanı nereye kadar tanıyabiliriz?” İbrahim Yıldırım’ın “Eylülden Sonra” üçlemesinin ilk kitabı Kuşevi’nin Efendisi bu soruyla başlıyor. Sonra bambaşka sorular ve yanıtlarla sürüyor yolculuk.
Yazdıkları ve yaşamı bir muammaya evrilen Asaf Cemil, Asaf Cemil’in yaşamının ve metninin peşinde bir yazar Yusuf Bünyamin ve onun bu macerasında konuya dahil olan Bedrettin Melek, Belkıs hatta İbrahim Yıldırım’ın da yer aldığı çok sesli bir roman Kuşevi’nin Efendisi.
Her yazarın, her metnin, her kısmın kendi sesiyle varolduğu bir oda müziği… Görülen düşler, kaleme alınan düş tutanakları ve bir yolculuğun gizemli durakları.
İbrahim Yıldırım’ın klasikleşmiş eserlerinden Kuşevi’nin Efendisi’nde bizzat söylediği gibi: “İyi ki yaşadın, iyi ki öldün Asaf Cemil!
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